Вибухи у Полтаві прогриміли у ніч на 24 березня.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякiвнич.

Вибухи у Полтаві: що відомо

Після вибухів у Полтаві зафіксовано пошкодження у приватному секторі, багатоповерхових будинків, готелю. На місцях удару виникли пожежі.

За словами очільниці Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, унаслідок атаки у Полтаві було обмежено рух транспорту на ділянці від перехрестя вул. Володимира В’язуна та вул. Гостомельської до вул. Харківське шосе.

Інформація про постраждалих уточнювалася поступово. Спочатку повідомлялося про руйнування без підтверджених жертв, однак згодом стало відомо про загиблих і травмованих.

Станом на останні дані, внаслідок атаки на Полтавську громаду 24 березня загинули двоє людей. Ще 11 людей дістали поранень, серед них – дитина. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Наразі ліквідація наслідків атаки триває, а дані щодо пошкоджень ще уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

Фото : Факти ICTV

