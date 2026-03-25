Стрельба в Одессе: ранены полицейские

В Одессе водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским, сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Отмечается, что происшествие произошло во время проверки документов у водителя – он внезапно открыл огонь по полицейским.

Как пишут местные СМИ, огонь был открыт из автомата из белого Жигуля. Также Telegram-паблики сообщают, что инцидент произошел на мобильном блокпосте на Поскоте, а на месте на данный момент работают экипажи полиции.

Полиция также информирует, что в результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения. На данный момент им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Для задержания мужчины введена специальная полицейская операция. Известно, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работают следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Более подробная информация будет предоставлена ​​впоследствии.

Напомним, что недавно возле села Нижние Млины в Полтавской области группа из около 20 человек препятствовала работе группы оповещения ТЦК и полиции. Против правоохранителей применили слезоточивый газ. Химические ожоги получили трое военнослужащих ТЦК и трое полицейских.

