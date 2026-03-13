В Полтавской области в районе населенного пункта Нижние Млины группа из около 20 человек напала на группу оповещения ТЦК.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК.

Известно, что сегодня около 11 часов возле Нижних Млинов группа численностью до 20 человек препятствовала группе оповещения ТЦК и полицейским.

В частности, против военных и правоохранителей применили слезоточивый газ. Трое военнослужащих ТЦК и трое полицейских получили химические ожоги.

На место происшествия оперативно прибыли дополнительные экипажи Национальной полиции. Правоохранители задержали восьмерых мужчин, которые препятствовали работе группы оповещения ТЦК. Установлено, что шестеро из них подлежат мобилизации. В настоящее время они проходят военно-медицинскую комиссию.

— Подчеркиваем, что группы оповещения проводят мобилизационные мероприятия с целью комплектования Сил обороны Украины. Препятствование их деятельности является противоправными действиями, а результатом — снижение обороноспособности Украины, — подчеркнули в Полтавском областном ТЦК.

