В Одесі сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох поліцейських.

Стрілянина в Одесі: поранені поліцейські

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських, повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Зазначається, що подія сталася під час перевірки документів у водія – він раптово відкрив вогонь по поліцейських.

Як пишуть місцеві ЗМІ, вогонь було відкрито з автомата із білого Жигуля. Також Telegram-пабліки повідомляють, що інцидент стався на мобільному блокпості на Поскоті, а на місці наразі працює багато екіпажів поліції.

У поліції також інформують, що внаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом.

Нагадаємо, що нещодавно біля села Нижні Млини на Полтавщині група з близько 20 осіб перешкоджала роботі групи оповіщення ТЦК та поліції. Проти правоохоронців застосували сльозогінний газ. Хімічні опіки отримали троє військовослужбовців ТЦК і троє поліцейських.

Пов'язані теми:

