Отключение света в Херсоне фиксировалось с утра 30 марта в части Центрального района.

Причины отключения устанавливают специалисты, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Отключение света в Херсоне 30 марта: что известно

Об отключении света в Херсоне, в частности в части Центрального района города, Ярослав Шанько сообщил в 06:56 30 марта.

Местных жителей призывали с пониманием отнестись к ситуации и ожидать дальнейших обновлений.

Уже через 40 минут глава ГВА сообщил, что электроснабжение в Центральном районе Херсона полностью восстановлено.

Причины отключения света в Херсоне в данный момент не известны.

Пока Ярослав Шанько лишь сообщил, что за прошедшие сутки под вражескими ударами находились восемь населенных пунктов Херсонской общины.

Под огнем российской артиллерии и дроновым террором былиХерсон, Приднепровское, Антоновка, Приозерное, Благовещенское, Садовое, Камышаны, Инженерное.

Там повреждены частные и многоэтажные дома, газопровод, хозяйственное сооружение, гражданские автомобили.

В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, еще трое получили ранения.

