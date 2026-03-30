Центр Херсона был без света утром 30 марта: что говорят в ГВА
Отключение света в Херсоне фиксировалось с утра 30 марта в части Центрального района.
Причины отключения устанавливают специалисты, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
Об отключении света в Херсоне, в частности в части Центрального района города, Ярослав Шанько сообщил в 06:56 30 марта.
Местных жителей призывали с пониманием отнестись к ситуации и ожидать дальнейших обновлений.
Уже через 40 минут глава ГВА сообщил, что электроснабжение в Центральном районе Херсона полностью восстановлено.
Причины отключения света в Херсоне в данный момент не известны.
Пока Ярослав Шанько лишь сообщил, что за прошедшие сутки под вражескими ударами находились восемь населенных пунктов Херсонской общины.
Под огнем российской артиллерии и дроновым террором былиХерсон, Приднепровское, Антоновка, Приозерное, Благовещенское, Садовое, Камышаны, Инженерное.
Там повреждены частные и многоэтажные дома, газопровод, хозяйственное сооружение, гражданские автомобили.
В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, еще трое получили ранения.