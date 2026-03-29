В понедельник, 30 марта, во всех регионах Украины в определенное время суток будут действовать ограничения для промышленных потребителей.

Графики отключения света по всей Украине

– Завтра, 30 марта, во всех регионах Украины с 18:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), – говорится в сообщении.

Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому Укрэнерго советует следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, которые привели к потере 9 ГВт мощностей генерации.

Сейчас правительство сосредоточено на развитии новой архитектуры энергобезопасности, которая предусматривает восстановление 4 ГВт мощностей и привлечение около €5 млрд международной помощи в 2026 году.

