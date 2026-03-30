Відключення світла в Херсоні фіксувалося зранку 30 березня в частині Центрального району.

Причини відключення наразі встановлюють фахівці, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Про відключення світла в Херсоні, зокрема в частині Центрального району міста, Ярослав Шанько повідомив о 06:56 30 березня.

Місцевих жителів закликали з розумінням поставитися до ситуації та очікувати на подальші оновлення.

Уже за 40 хвилин очільник МВА сповістив, що електропостачання в Центральному районі Херсона повністю відновлено.

Причини відключення світла в Херсоні поки невідомі.

Поки Ярослав Шанько лише повідомив, що упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Херсонської громади.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Придніпровське, Антонівка, Приозерне, Благовіщенське, Садове, Комишани, Інженерне.

Там пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, газогін, господарську споруду, цивільні автівки.

Унаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

