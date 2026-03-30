Взрывы в Днепре прогремели утром 30 марта на фоне дроновой атаки со стороны РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре сегодня, 30 марта: что известно

Перед тем, как сегодня, 30 марта, раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы сообщили о приближении ударных беспилотников с юго-запада.

Сейчас смотрят

Впоследствии Александр Ганжа заявил, что взрывы в Днепре раздаются в некоторых районах города. Это связано с работой ПВО.

Он призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

В настоящее время официальная информация о последствиях атаки на Днепр уточняется.

Напомним, что за последние сутки оккупанты более 10 раз атаковали Днепропетровскую область.

По словам главы ОВА, под ударом оказались три района — Синельниковский, Криворожский и Никопольский.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 496-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.