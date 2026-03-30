Взрывы в Днепре: РФ атакует город дронами
Взрывы в Днепре прогремели утром 30 марта на фоне дроновой атаки со стороны РФ.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре сегодня, 30 марта: что известно
Перед тем, как сегодня, 30 марта, раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы сообщили о приближении ударных беспилотников с юго-запада.
Впоследствии Александр Ганжа заявил, что взрывы в Днепре раздаются в некоторых районах города. Это связано с работой ПВО.
Он призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
В настоящее время официальная информация о последствиях атаки на Днепр уточняется.
Напомним, что за последние сутки оккупанты более 10 раз атаковали Днепропетровскую область.
По словам главы ОВА, под ударом оказались три района — Синельниковский, Криворожский и Никопольский.
На данный момент известно об одном пострадавшем.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 496-е сутки.
