За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 870 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 30 марта 2026

личного состава – около 1 296 700 (+870) человек,

танков – 11 824 (+4) шт.,

боевых бронированных машин – 24 317 (+4) шт.,

артиллерийских систем – 39 049 (+48) шт.,

РСЗО – 1 708 (+1) шт.,

средств ПВО – 1 337 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) шт.,

специальной техники – 4 105 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1496-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

