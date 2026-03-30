За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 870 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 30 марта 2026

  • личного состава – около 1 296 700 (+870) человек,
  • танков – 11 824 (+4) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 317 (+4) шт.,
  • артиллерийских систем – 39 049 (+48) шт.,
  • РСЗО – 1 708 (+1) шт.,
  • средств ПВО – 1 337 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 350 шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) шт.,
  • крылатых ракет – 4 491 шт.,
  • кораблей / катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) шт.,
  • специальной техники – 4 105 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1496-е сутки.

