Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 30 марта: уничтожены 870 окупантов, 48 артсистем и почти 2,5 тыс. БпЛА
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 870 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 30 марта 2026
- личного состава – около 1 296 700 (+870) человек,
- танков – 11 824 (+4) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 317 (+4) шт.,
- артиллерийских систем – 39 049 (+48) шт.,
- РСЗО – 1 708 (+1) шт.,
- средств ПВО – 1 337 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 206 531 (+2 471) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 86 160 (+183) шт.,
- специальной техники – 4 105 шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1496-е сутки.
Связанные темы:
