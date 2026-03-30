Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 30 березня на тлі дронової атаки РФ.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 30 березня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи у Дніпрі сьогодні, 30 березня, Повітряні сили інформували про наближення ударних безпілотників із південного заходу.

Згодом Олександр Ганжа заявив, що вибухи у Дніпрі лунають у деякиї районх міста. це пов’язано з роботою ППО.

Він закликам місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

Наразі офіційна інформація про наслідки атаки на Дніпро уточнюється.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровської область.

За словами очільника ОВА, під ударом перебували три райони – Синельниківський, Криворізький та Нікопольський.

Наразі відомо про одну постраждалу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

Пов'язані теми:

