В результате российской атаки на Киев в Дарницком районе произошел пожар в офисном здании.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Атака БпЛА на Киев 4 апреля

По словами Виталия Кличко, в результате падения обломков сбитого дрона на крышу четырехэтажного офисного здания произошел пожар на верхнем этаже.

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате попадания российского дрона возник пожар в трёхэтажном офисно-складском здании. Огонь оперативно потушили. На месте работали 40 спасателей и 9 единиц техники.

К счастью, никто не пострадал.

Задержка поездов

В Укрзализныце утром сообщили, что из-за обнаружения российских воздушных целей на пути следования поездов в пределах Киева и области поезды были остановлены в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Поезд №6909 Нежин — Киев-Волынский задержался на станции Бобрик на 40 минут. Уже следует по маршруту.

Поезд №6902 Киев-Волынский — Нежин следует от станции Бобрик с задержкой 30 минут.

Из-за ситуации с безопасностью задержался на начальной станции поезд №6804 Киев-Пассажирский — Яготин. Выехал на 20 минут позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 501-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

