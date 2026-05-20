Президент США Дональд Трамп убежден, что он — лучший президент за всю историю Соединенных Штатов.

Об этом он заявил во время брифинга в среду, 20 мая.

Трамп считает себя лучшим президентом

— То, что мы сделали, просто поражает. Иран практически уничтожен, — отметил Дональд Трамп.

Он также пообещал “много удивительных вещей для нашей страны” в течение следующих трех лет.

Сейчас смотрят

По словам американского президента, США “тратят” $18 трлн, “и ни одна страна никогда не имела ничего подобного”.

Вероятно, речь идет об общей сумме инвестиционных обязательств, которые частные компании и иностранные государства пообещали вложить в американскую экономику.

Американский президент также утверждает, что в США якобы переезжают автомобильные предприятия из Мексики, Канады, Германии, Южной Кореи и Японии.

— Они не хотят там находиться. Нет причин там оставаться, потому что они хотят продавать на нашем рынке, – пояснил он.

По словам Трампа, в будущем о нём будут говорить так: Он лучший президент, который когда-либо жил.

Также он отметил, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, но предупредил о возможных атаках, если Тегеран не согласится на предложенное соглашение.

Напомним, 18 мая Дональд Трамп заявил, что он отложил запланированную на следующий день атаку на Иран по просьбе лидеров стран Персидского залива.

В Белом доме сочли недостаточным обновленное мирное предложение, которое Иран направил в воскресенье, из-за чего Трамп готовился к возможному удару.

С начала обострения Трамп по меньшей мере шесть раз продлевал дедлайны и откладывал запланированные атаки на Иран.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.