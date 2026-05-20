Президент Владимир Зеленский надеется на возобновление трехстороннего диалога с Россией при участии европейских партнеров.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в среду, 20 мая.

Зеленский о трехсторонних переговорах с участием ЕС

По словам главы государства, в настоящее время украинская команда поддерживает хорошие контакты с американской стороной в вопросах сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии в отношении России.

— У нашей команды были хорошие контакты с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении России. Если удастся в ближайшие недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и привлечь европейцев, это будет правильным результатом, – сказал Зеленский в вечернем обращении в среду, 20 мая.

Напомним, в связи с тем, что переговорная команда президента США Дональда Трампа сосредоточена на иранском кризисе, на Европу усиливается давление в вопросе назначения специального представителя для мирных переговоров по Украине.

Как сообщает Politico, представителями Европейского Союза в переговорном процессе по российско-украинской войне могут стать бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер-министр Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Также издание называет кандидатом на эту роль главу дипломатии ЕС Каю Каллас. В то же время Каллас долгое время выступала против прямых переговоров с Россией.

Вчера издание Euractiv сообщило, что Ангела Меркель не планирует участвовать в трехсторонних переговорах от имени ЕС.

В то же время появилась информация о новом кандидате на роль европейского переговорщика — им называют бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас резко отреагировала на это заявление, отметив, что Шредер имеет связи с российскими государственными компаниями.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что диалог между европейскими лидерами и президентом РФ якобы может состояться посредством обычного телефонного звонка.

