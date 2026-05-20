Английский клуб Астон Вилла завоевал трофей Лиги Европы сезона-2025/26 по итогам финального матча против немецкого Фрайбурга.

Матч Фрайбург — Астон Вилла состоялся в Стамбуле на стадионе Бешикташ и завершился победой английского клуба со счетом 3:0.

Счет в матче открыл полузащитник Астон Виллы Юри Тилеманс на 41-й минуте. Еще до перерыва нападающий Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английского клуба.

Во втором тайме полузащитник Астон Виллы Морган Роджерс на 58-й минуте установил окончательный счет в матче.

Астон Вилла впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. А вот для главного тренера команды Унаи Эмери это уже шестой финал в этом турнире.

Отметим, что для клуба из Бирмингема это первый крупный трофей европейского турнира за 44 года.

В 1982 году Астон Вилла выиграла первый евротрофей, победив в финале Кубка европейских чемпионов мюнхенскую Баварию со счетом 1:0.

На стадии полуфинала соревнований Фрайбург по сумме двух встреч победил Брагу, а Астон Вилла по сумме двух матчей одолела Ноттингем Форест.

В прошлом сезоне победителем турнира стал Тоттенхэм, который в финале соревнований обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

