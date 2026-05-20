Суд в Казахстане предоставил разрешение на принудительное взыскание с российского Газпрома $1,4 млрд в пользу НАК Нафтогаз Украины в соответствии с решением международного арбитража.

Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Нафтогаз добился нового решения суда против Газпрома

– Суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с Газпрома $1,4 млрд в пользу Нафтогаза по решению международного арбитража. Это первое публичное иностранное судебное решение, которое позволяет принудительное исполнение данного арбитражного решения в отдельной юрисдикции, – написал Корецкий в Facebook в среду, 20 мая.

По его словам, компания и далее продолжает системную работу по взысканию с российской газовой монополии компенсации в соответствии с решением международного арбитража.

Сейчас смотрят

Корецкий поблагодарил юридическую команду Нафтогаза “за профессиональную и настойчивую работу”.

Судебный спор между Нафтогазом и Газпромом: что известно

В марте 2026 года Группа Нафтогаз окончательно выиграла судебное дело против российского Газпрома на $1,4 млрд.

Тогда Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу Газпрома и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года.

Согласно этому решению, российская компания должна выплатить Нафтогазу более $1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки газа, а также проценты и судебные расходы.

В Нафтогазе отмечали, что работают над принудительным взысканием долга с российской стороны. Параллельно продолжаются и другие судебные процессы против страны-агрессора по компенсации нанесенного ущерба.

Кроме того, по информации Нафтогаза, суд обязал российскую компанию оплатить 200 тыс. швейцарских франков судебных расходов, а также компенсировать еще 250 тыс. швейцарских франков расходов, понесенных в ходе производства в Федеральном Верховном суде.

В соответствии с соглашением об организации транспортировки природного газа, заключенным в 2019 году, Нафтогаз должен был обеспечивать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до 1 января 2025 года.

В мае 2022 года из-за действий российских оккупационных сил транспортировка газа через точку входа Сохрановка стала невозможной.

Несмотря на это, Нафтогаз продолжил предоставлять предусмотренные соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа Суджа.

Газпром отказался в полном объеме оплачивать услуги по организации транспортировки газа, чем нарушил условия договора.

В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это было предусмотрено соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии вынес окончательное решение, которым признал Газпром полностью ответственным за невыполнение платежных обязательств и установил отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты.

Трибунал обязал Газпром выплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты, а также расходы на арбитражное разбирательство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.