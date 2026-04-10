В ночь на 10 апреля российские оккупанты совершили атаку на Конотоп Сумской области ударными БпЛА.

О взрывах сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.

После 4:00 утра мэр сообщил об атаке вражеских беспилотников на город.

Сейчас смотрят

Впоследствии появилась информация о вероятном попадании в центральной части Конотопа, где вспыхнул пожар в административном здании.

В 5:18 прогремел еще один взрыв в Конотопе. После этого стало известно о попадании в жилой пятиэтажный дом, где также возник пожар.

По словам мэра, из-за атаки на Конотоп 10 апреля также были повреждены газовые сети в одном из центральных кварталов города.

— Несколько многоэтажек без газа, — отметил он.

По состоянию на 5:50 все очаги пожаров удалось ликвидировать.

В результате атаки на Конотоп уничтожено по меньшей мере три частных автомобиля. Жителей из разрушенного и поврежденного жилья эвакуируют.

По данным Сумской ОВА, во время атаки на Конотопскую общину пострадали 37-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Окончательные последствия атаки на Конотоп пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.