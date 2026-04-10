У ніч проти 10 квітня російські окупанти здійснили атаку на Конотоп Сумської області ударними БпЛА.

Про вибухи повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

Атака на Конотоп 10 квітня: що відомо

Після 4:00 ранку мер повідомив про атаку ворожих безпілотників на місто.

Зараз дивляться

Згодом з’явилася інформація про ймовірне влучання у центральній частині Конотопа, де спалахнула пожежа в адміністративній будівлі.

О 5:18 прогримів ще один вибух у Конотопі. Після цього стало відомо про влучання у житловий п’ятиповерховий будинок, де також виникла пожежа.

За словами мера, через атаку на Конотоп 10 квітня також було пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста.

— Кілька багатоповерхівок без газу, — зазначив він.

Станом на 5:50 всі осередки пожеж вдалося ліквідувати.

У результаті атаки на Конотоп знищено щонайменше три приватні автомобілі. Мешканців із зруйнованого та пошкодженого житла евакуйовують.

За даними Сумської ОВА, під час атаки на Конотопську громаду постраждали 37-річний чоловік та 60-річна жінка.

Остаточні наслідки атаки на Конотоп наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.