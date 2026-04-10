Атака на Конотоп: горіли адмінбудівля та багатоповерхівка, є поранені
У ніч проти 10 квітня російські окупанти здійснили атаку на Конотоп Сумської області ударними БпЛА.
Про вибухи повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.
Атака на Конотоп 10 квітня: що відомо
Після 4:00 ранку мер повідомив про атаку ворожих безпілотників на місто.
Згодом з’явилася інформація про ймовірне влучання у центральній частині Конотопа, де спалахнула пожежа в адміністративній будівлі.
О 5:18 прогримів ще один вибух у Конотопі. Після цього стало відомо про влучання у житловий п’ятиповерховий будинок, де також виникла пожежа.
За словами мера, через атаку на Конотоп 10 квітня також було пошкоджено газові мережі в одному з центральних кварталів міста.
— Кілька багатоповерхівок без газу, — зазначив він.
Станом на 5:50 всі осередки пожеж вдалося ліквідувати.
У результаті атаки на Конотоп знищено щонайменше три приватні автомобілі. Мешканців із зруйнованого та пошкодженого житла евакуйовують.
За даними Сумської ОВА, під час атаки на Конотопську громаду постраждали 37-річний чоловік та 60-річна жінка.
Остаточні наслідки атаки на Конотоп наразі встановлюються.
