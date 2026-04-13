С начала объявленного перемирия на Пасху Россия 10 721 раз нарушила режим прекращения огня.

Об этом в утренней сводке сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Генштаб ВСУ о нарушении Россией перемирия на Пасху

В Генштабе отмечают, что, несмотря на отсутствие ракетных и авиационных ударов в рамках режима тишины, российские войска продолжали системно нарушать договоренности.

В частности, зафиксировано 1 567 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, 119 штурмовых действий и 9 035 ударов дронами-камикадзе различных типов.

Среди них — 2 205 ударов беспилотниками типа Италмас, Ланцет и Молния, а также 6830 тыс. атак FPV-дронами.

Российские войска начали системно нарушать режим прекращения огня сразу после его объявления, несмотря на заявления о готовности к “тишине” на Пасху.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, только вечером 11 апреля (после 16:00) было зафиксировано 469 случаев нарушений. Среди них — 22 штурмовые действия, 153 обстрела и сотни ударов дронами различных типов, в том числе FPV.

Уже по состоянию на утро 12 апреля количество нарушений возросло до 2 299. Российские войска продолжали атаковать позиции Сил обороны, применяя артиллерию, дроны-камикадзе и пытаясь продвигаться малыми пехотными группами на отдельных участках фронта.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина неоднократно предлагала формат прекращения огня и готова его придерживаться, однако только при условии взаимности.

По его словам, в случае нарушений со стороны РФ украинские военные получили четкие инструкции действовать зеркально, сохраняя полную готовность к любому развитию событий на фронте.

В то же время в Кремле фактически отказались рассматривать перемирие на Пасху как шаг к миру. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована не во временном прекращении огня, а “в устойчивом мире” на собственных условиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

