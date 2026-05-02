Российские войска второй день подряд атакуют объекты Нафтогаза в разных регионах Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Харьковщина, Днепропетровщина и Запорожская область.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.

Атака на объекты Нафтогаза: что известно

По данным Группы Нафтогаз, в субботу, 2 мая, российская армия сбросила авиабомбу на газопровод в Запорожской области. В результате часть потребителей временно осталась без газа.

— Ремонтные бригады готовы начать восстановление, как только это позволит ситуация с безопасностью, и координируют действия с военными, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий сообщил, что один из работников Группы Нафтогаз получил ранения в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине.

Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне российские войска также атаковали газодобывающий объект в Харьковской области. В результате удара было повреждено оборудование. На месте работают специалисты компании, продолжается оценка нанесенного ущерба.

В ведомстве сообщили, что с начала 2026 года российская армия атаковала объекты Группы Нафтогаз уже 99 раз.

Напомним, в начале апреля Россия двое суток подряд атаковала дронами объекты Нафтогаза. В частности, российские войска нанесли удар по объекту газодобычи на Полтавщине и в Сумской области.

После поражения нефтегазового объекта в Сумской области на месте вспыхнул пожар.

