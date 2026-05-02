Російські війська другий день поспіль атакують об’єкти Нафтогазу у різних регіонах України. Зокрема, під ворожим ударом опинилися Харківщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Про це повідомили в Групі Нафтогаз.

Атака на об’єкти Нафтогазу: що відомо

За даними Групи Нафтогаз, у суботу, 2 травня, російська армія скинула авіабомбу на газопровід у Запорізькій області. Унаслідок цього частина споживачів тимчасово залишилася без газу.

— Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими, — йдеться у повідомленні.

Крім того, голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький повідомив, що один із працівників Групи Нафтогаз дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині.

Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Напередодні російські війська також атакували газовидобувний об’єкт у Харківській області. Унаслідок удару було пошкоджено обладнання. На місці працюють фахівці компанії, триває оцінка завданих збитків.

У відомстві повідомили, що з початку 2026 року російська армія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз вже 99 разів.

Нагадаємо, на початку квітня Росія дві доби поспіль атакувала дронами об’єкти Нафтогазу. Зокрема, російські війська завдали удару по об’єкту газовидобутку на Полтавщині та у Сумській області.

Після ураження нафтогазового об’єкту на Сумщині на місці спалахнула пожежа.

