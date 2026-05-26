Уночі проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, очільник МВА Сергій Лисак та представники Одеської міської військової адміністрації.

Атака на Одесу 26 травня: що відомо

За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки на Одесу сьогодні пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури.

Зараз дивляться

Крім того, у вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон у школі та 50 — у п’яти будинках.

Через складність робіт у школі залучили спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні отвори.

Водночас роботи на інших об’єктах станом на ранок 26 травня завершено.

Наразі відомо про одного загиблого унаслідок атаки на Одесу 26 травня.

За його життя боролися лікарі, однак врятувати чоловіка не вдалося. Крім того, щонайменше троє людей дістали поранення. Один з них – у важкому стані.

Остаточні наслідки атаки на Одесу наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.