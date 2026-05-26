Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 26 мая: ликвидировано 1010 оккупантов, 64 артсистемы и 1790 БпЛА
Потери противника на 26 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 553-е сутки полномасштабной войны превысили 1,357 млн.
Потери врага на 26 мая 2026 года
- личного состава — около 1 357 950 (+1 010);
- танков — 11 954 (+1);
- боевых бронированных машин — 24 615 (+7);
- артиллерийских систем – 42 751 (+64);
- реактивных систем залпового огня – 1 804 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 397 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);
- крылатых ракет – 4 687;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);
- специальной техники – 4 221 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.