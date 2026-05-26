Потери противника на 26 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 553-е сутки полномасштабной войны превысили 1,357 млн.

Потери врага на 26 мая 2026 года

личного состава — около 1 357 950 (+1 010);

танков — 11 954 (+1);

боевых бронированных машин — 24 615 (+7);

артиллерийских систем – 42 751 (+64);

реактивных систем залпового огня – 1 804 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 397 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);

крылатых ракет – 4 687;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);

специальной техники – 4 221 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.