Потери противника на 26 мая 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 553-е сутки полномасштабной войны превысили 1,357 млн.

Потери врага на 26 мая 2026 года

  • личного состава — около 1 357 950 (+1 010);
  • танков — 11 954 (+1);
  • боевых бронированных машин — 24 615 (+7);
  • артиллерийских систем – 42 751 (+64);
  • реактивных систем залпового огня – 1 804 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 397 (+1);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 475 (+10);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 312 035 (+1 790);
  • крылатых ракет – 4 687;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 99 374 (+374);
  • специальной техники – 4 221 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

