Уночі проти 26 травня ворог атакував Полтавський район ударними БпЛА.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавський район 26 травня: що відомо

За даними ДСНС, ворожий безпілотник влучив по території приватного домоволодіння у Полтавському районі де проживала літня мешканка. Унаслідок удару житловий будинок було зруйновано.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які деблокували жінку з-під завалів.

Постраждалій надають необхідну медичну допомогу.

Пожежі, що виникли унаслідок ударів по Полтавщині вдалося загасити.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки на Полтавський район сьогодні, 26 травня.

Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

Фото : ДСНС

