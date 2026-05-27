Масштабный благотворительный фестиваль ЧекаFest 2.0 в знак уважения к Герою Украины, боевой медикине Ирине “Чеке” Цыбух состоится во Львове 30 мая.

Уже первого июня Ирине могло бы исполниться 28 лет. Жизнь парамедика медицинского батальона Госпитальеры оборвалась 29 мая 2024 года. Ирина Цыбух погибла во время ротации на Харьковском направлении.

ЧекаFest 2.0 — миссия мероприятия

ЧекаFest 2.0 — это один из крупнейших фестивалей в стране, посвященный тому, как украинцы превращают потерю в поддержку, смыслы и будущее. В прошлом году мероприятие собрало около 3,5 тыс. посетителей.

— Для нас очень важно, чтобы память об Ире продолжала жить. Ведь всю свою сознательную жизнь она посвятила тому, чтобы сохранять память о других, спасать раненых и влиять на изменения в стране. Мы благодарны всем, кто уже второй год подряд присоединяется к фестивалю, ведь это возможность для всех нас совместно продолжить усилия Иры по сохранению памяти обо всех, кто отдал жизнь за страну, — говорит брат Ирины Юрий Цыбух.

ЧекаFest 2.0 — программа

Фестиваль будет включать несколько пространств, где каждая локация — часть идей, любви и смыслов Ирины Цыбух. Ее работа была посвящена политике памяти, мемориализации тех, кто отдал жизнь за Украину, а также реформе медиа в Украине и медиаграмотности.

На музыкальной сцене выступят ДахаБраха, Пиріг и Батіг, ЩукаРиба, Шепіт и Марина Круть.

В образовательной части посетителей ждут лекции и дискуссии, основанные на ценностях Ирины. Фокус-тема этого года — Поиск и формирование идентичности.

Также важной частью фестиваля станут Пространства памяти от ОО Вшануй, посвященные погибшим защитникам и защитницам.

— Это событие — значительно больше, чем фестиваль. Оно формирует новую культуру памяти — человечную и персонализированную, создает пространство для проживания утраты и поддержки, продолжает дело Ирины через людей и сообщества и поддерживает Силы обороны Украины. Фестиваль является проявлением социальной ответственности с реальным влиянием, ведь работает с темами памяти, ветеранского опыта и единства общества. И объединяет вокруг себя активных и сознательных граждан, — говорит соосновательница ОО Вшануй Екатерина Даценко.

Мероприятие состоится в Шевченковском гаю. Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку 503-го отдельного батальона морской пехоты, с которым Ирина работала во время ротаций.

Цель — 1 800 000 грн. Сбор будет проходить совместно с Повернись живим. Купить билеты можно по ссылке.

Фото: ЧекаFest 2.0

