На Киевщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик.

Смертельное ДТП в Киевской области 3 мая

Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Фастовском районе, в котором погиб ребенок.

Сегодня, 3 мая, в 18:11 по улице Чумацкой в селе Гатное произошла авария с участием автомобиля и электросамоката.

Сейчас смотрят

Предварительно правоохранители выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Трояндовая, которая является второстепенной дорогой, совершил столкновение с электросамокатом, на котором двигались двое несовершенолетних.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

К слову, 30 апреля, в Черкасской области, возле села Княжья Звенигородского района, произошло ДТП, в котором погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.