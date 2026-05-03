Ехали на электросамокате: на Киевщине в ДТП погиб ребенок, другой — в больнице
- В селе Гатное Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик, 8-летний ребенок получил многочисленные травмы.
- Известно, что дети двигались на электросамокате, а 37-летний водитель автомобиля Peugeot был на главной дороге.
- На данный момент полиция расследуют обстоятельства смертельного ДТП.
Смертельное ДТП в Киевской области 3 мая
Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Фастовском районе, в котором погиб ребенок.
Сегодня, 3 мая, в 18:11 по улице Чумацкой в селе Гатное произошла авария с участием автомобиля и электросамоката.
Предварительно правоохранители выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Трояндовая, которая является второстепенной дорогой, совершил столкновение с электросамокатом, на котором двигались двое несовершенолетних.
В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
К слову, 30 апреля, в Черкасской области, возле села Княжья Звенигородского района, произошло ДТП, в котором погибли гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.