В Ровно застрелился полицейский, которому было 26 лет.

Самоубийство полицейского в Ровно: что известно

29 мая в управлении патрульной полиции Ровно произошел инцидент со смертельным огнестрельным ранением. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве 26-летнего полицейского.

Спикер патрульной полиции Ровенщины Иванна Лойко подтвердила информацию Суспільному. По ее словам, сейчас идет служебное расследование, а следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сейчас смотрят

Лойко отметила, что ранение было в голову. В то же время дополнительные детали пока не разглашаются из-за проведения следственных действий.

– Да, у нас действительно случилось такое событие, к сожалению. По предварительной информации, это произошло от огнестрельного ранения в голову. Проводится служебное расследование. Следствие устанавливает все происшествия. Предварительно это самоубийство. Это произошло в управлении. Это все, что я могу сказать, – отметила она.

К слову, 12 мая в Харькове в ТЦК произошло самоубийство. 39-летний мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа. Признаков насильственной смерти на теле мужчины, кроме травм из-за падения с высоты, не выявлено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.