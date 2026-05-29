Самогубство поліцейського у Рівному: що відомо

29 травня в управлінні патрульної поліції Рівного стався інцидент зі смертельним вогнепальним пораненням. За попередніми даними, йдеться про самогубство 26-річного поліцейського.

Речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко підтвердила інформацію Суспільному. За її словами, наразі триває службове розслідування, а слідчі встановлюють усі обставини події.

Лойко зазначила, що поранення було в голову. Водночас додаткові деталі наразі не розголошують через проведення слідчих дій.

– Так, у нас дійсно трапилася така подія, на жаль. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову. Наразі проводиться службове розслідування. Слідство встановлює всі обставини події. Попередньо, це самогубство. Це сталося в управлінні. Це все, що я можу сказати, — зазначила вона.

До речі, 12 травня у ТЦК Харкова сталося самогубство. 39-річний чоловік вистрибнув з вікна третього поверху. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка, окрім травм через падіння з висоти, не виявлено.

