Стрельба на Николаевщине: военный убил сослуживцев

Ночью 12 мая в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение о смертельных огнестрельных ранениях двух военнослужащих на месте несения службы.

Как сообщает полиция Николаевской области, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с другими военнослужащими 58 и 38 лет находились на службе.

Отмечается, что словесный конфликт между военнослужащими возник при распитии спиртных напитков. В ходе ссоры нападающий взял в руки закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону сослуживцев.

От полученных огнестрельных ранений потерпевшие погибли на месте. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – автомат АК-74, стреляные гильзы и направили на экспертное исследование.

Оперативники доставили 35-летнего злоумышленника в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

