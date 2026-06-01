С 1 июня 2026 года в Украине вступает в силу ряд изменений – от выплат и бронирования до государственных программ поддержки. У части решений есть финансовые дедлайны, которые важно не пропустить.

Изменения в пересечении границы для женщин с 1 июня

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на выезд женщин за границу. Речь идет об ограничениях, которые ранее действовали для отдельных категорий работниц государственного сектора.

Новые правила распространяются на всех женщин без исключений.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отныне женщины могут свободно пересекать государственную границу независимо от того, работают ли они в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях или в судебной системе.

Реформа армии в Украине с 1 июня 2026 года

Также с июня 2026 года в Украине стартует масштабная реформа Вооруженных сил. О начале изменений для армии сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что уже в первый месяц реформы должны появиться конкретные результаты, прежде всего в сфере денежного обеспечения военнослужащих.

Он уточнил, что размер денежного обеспечения будет зависеть от характера службы, участия в боевых действиях, уровня ответственности и профессионального опыта военнослужащего.

Так, для военных, проходящих службу на тыловых должностях, минимальное обеспечение планируется установить на уровне не менее 30 тыс. грн. В то же время для бойцов на передовой, а также для командиров, сержантов и офицеров выплаты должны быть существенно выше.

Особое внимание в рамках реформы уделят пехотным подразделениям. Президент поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с уровнем выплат от 250 тыс. до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач и условий службы.

Также реформа предусматривает изменения в комплектовании воинских частей и развитии контрактной службы. Планируется расширение контрактной системы, что должно обеспечить определенные сроки прохождения службы и создать условия для поэтапного увольнения военнослужащих, которые были мобилизованы ранее.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Министерство обороны Украины рассказало о комплексной реформе военно-врачебных комиссий (ВВК), направленной на повышение качества медицинских осмотров военнообязанных и устранение прежних ошибок в системе. Речь идет как о кадровых изменениях, так и о цифровизации процедур.

По данным Минобороны, в рамках проверок уже переназначили более 130 руководителей ВВК при территориальных центрах комплектования. Также провели сотни инспекций по всей стране, в ходе которых анализировали качество медицинских решений и типичные нарушения в работе комиссий.

В ведомстве отмечают, что оценка годности к службе осуществляется на основе медицинских документов и жалоб, а при их отсутствии решение принимается по результатам базового осмотра. При этом граждане сохраняют право обжаловать выводы ВВК через вышестоящие инстанции или в судебном порядке.

Целью реформы Минобороны называет создание прозрачной системы медицинского отбора, которая минимизирует ошибки и обеспечит объективную оценку состояния здоровья военнообязанных.

Программа Национальный кэшбэк: когда сгорят средства

Украинцам необходимо использовать средства, начисленные в рамках программы Национальный кэшбэк за апрель и предыдущие периоды, до 30 июня 2026 года. После этой даты неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кэшбэк за апрель поступит в конце мая, а выплаты за май – в июле. В дальнейшем начисления будут происходить по обычному графику после 20 числа каждого месяца. Программа продолжает работать без изменений.

Размер кэшбэка составляет 5% или 15% в зависимости от категории товаров украинского производства: продукты питания, лекарства, техника, одежда, товары для дома и другие. Начисленные средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, украинские товары, лекарства, книги или благотворительность, в частности поддержку ВСУ.

Присоединиться к программе Национальный кэшбэк по-прежнему можно через банки-партнеры и приложение Дія, выбрав карту для выплат. Кэшбэк начисляется только за безналичные покупки товаров, участвующих в программе.

Скрининг здоровья 40+: сколько времени еще длится программа

Украинцы, получившие выплату по программе Скрининг здоровья 40+, должны использовать эти средства в течение двух месяцев после их зачисления. Если оплату медицинского обследования не произвести в этот срок, деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Важно, что для участников, получивших средства до 1 мая 2026 года, установлен предельный срок использования – до 30 июня 2026 года.

Также в Украине упростили условия участия в государственной программе Скрининг здоровья 40+. Так, украинцам, достигшим 40-летнего возраста, больше не нужно ждать 30 дней после дня рождения, чтобы подать заявку. Оформить участие можно за несколько минут в приложении Дія или в ближайшем ЦПАУ.

Программа Скрининг здоровья 40+ позволяет пройти профилактические обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других распространенных проблем со здоровьем. Заявку можно подать онлайн через Дію или лично в Центре предоставления административных услуг.

Трудовые книжки: кто и когда должен провести оцифровку

В Украине до 10 июня 2026 года необходимо оцифровать трудовые книжки, особенно – если трудовой стаж был приобретен до 1 января 2004 года. Именно эти данные не всегда содержатся в электронных реестрах и могут понадобиться для правильного начисления пенсии.

В Пенсионном фонде объясняют, что в первую очередь оцифровку стоит пройти людям с ошибками или неточностями в трудовой книжке, владельцам поврежденных или частично утраченных документов, а также тем, кто планирует выход на пенсию в ближайшие годы.

Если трудовую книжку не оцифровать, стаж не аннулируется, ведь бумажный документ остается действительным. Однако отсутствие данных в электронном реестре может затруднить проверку трудового стажа и затянуть процесс оформления пенсии.

Пенсионерам, которые уже получают пенсию, оцифровывать трудовую книжку не обязательно, поскольку необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Завершение учебного года 2025-2026: что стоит знать

В большинстве школ Украины последний звонок в 2026 году прозвучит 29 мая. В то же время официально учебный год может длиться до 30 июня, если учебным заведениям нужно компенсировать пропущенные занятия из-за ограничений безопасности, воздушных тревог или других вынужденных перерывов.

Окончательную дату завершения обучения каждая школа определяет самостоятельно. Поэтому в отдельных регионах ученики могут продолжить образовательный процесс и после окончания мая.

Например, в Киеве последний звонок также запланирован на 29 мая. В течение июня школы будут проводить дополнительные занятия, образовательные программы, языковые клубы, STEM-проекты и подготовку выпускников к вступительной кампании.

В Черкассах учебный год также завершится 29 мая. Вручение аттестатов девятиклассникам запланировано на 5 июня, Марш благодарности выпускников состоится 12 июня, а выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 13 июня.

Как изменятся правила бронирования в Украине

В июне 2026 года вступят в силу новые правила бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях. Соответствующее решение Кабинета министров, принятое 22 мая, предусматривает обновление критериев критичности и ужесточение требований к компаниям.

Так, в течение июня центральные и региональные органы власти должны пересмотреть и повторно утвердить критерии критически важных предприятий, согласовав их с Минобороны и Минэкономики. В июле-августе компании должны будут подтвердить свой статус уже по обновленным правилам бронирования.

Одним из ключевых изменений станет повышение требований к уровню заработной платы: для бронирования работника она должна составлять не менее трех минимальных зарплат или около 25 941 грн. Для прифронтовых регионов будет действовать более низкий порог – 21 600 грн.

Также меняется подход к учету забронированных работников: сотрудников с отсрочкой, работающих по совместительству, будут учитывать только по основному месту работы. Это должно помочь устранить практику двойного учета работников в разных компаниях.

По словам представителей правительства, предприятия, которые не будут соответствовать обновленным критериям до конца лета, могут лишиться статуса критически важных и права на бронирование работников.

Помощь для ВПЛ: срок продлили

Срок подачи заявлений на получение помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличили до 1 июня 2026 года. Это позволяет всем, кто имеет право на поддержку, успеть оформить необходимые документы и получить выплаты.

В то же время расширен доступ к государственной помощи и отменена часть ограничений. В частности, дети из семей ВПЛ будут получать выплаты независимо от уровня дохода семьи, а начисление будет осуществляться с 1 февраля при условии своевременной подачи заявления.

Также граждане, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут повторно подать документы и получить перерасчет с 1 января 2026 года. Кроме того, предусмотрен дополнительный шестимесячный период поддержки для тех, кто нуждается в помощи.

Кредиты для бизнеса в Украине 2026: что предлагают

Начиная с 1 июня 2026 года, в Украине стартует программа кредитования для крупного бизнеса, которая предусматривает финансирование до 25 млн евро под льготную ставку около 10% годовых. Механизм направлен на развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергетической автономности предприятий.

Кредиты можно будет использовать на строительство и запуск газотурбинных и газопоршневых установок, объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия), систем накопления энергии, а также микросетей и локальных автономных энергосистем.

Разница между рыночной и льготной ставкой будет компенсироваться государством. Финансирование доступно в пределах 1–25 млн евро (для прифронтовых территорий – от 500 тыс. евро) сроком до 5 лет с возможностью отсрочки запуска проекта до 12 месяцев.

Программу реализует Национальное агентство развития через уполномоченные банки. Она является частью государственной стратегии развития распределенной генерации и укрепления энергетической устойчивости Украины.

Снятие наличных и пополнение карт в Укрпочте

До конца июня 2026 года Укрпочта планирует запустить снятие наличных и пополнение банковских карт в своих отделениях.

Также до конца 2026 года предусмотрено оснащение почтальонов мобильными устройствами для приема безналичных платежей в любой точке страны, в частности для обслуживания маломобильных граждан на дому.

