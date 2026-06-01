У ніч проти 1 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Удари зафіксовані у кількох районах міста.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харків 1 червня: що відомо

Під час атаки на Харків зафіксували близько 10 ударів по околицях Слобідського району, які межують з окружною дорогою.

Спочатку повідомлялося про можливе влучання у п’ятиповерхівку в Основ’янському районі, однак пізніше уточнили, що удар припав по гаражному кооперативу поруч із житловою забудовою.

За даними начальника Харківської ОВА, в Основ’янському районі постраждали двоє людей. Медики надали їм необхідну допомогу.

Внаслідок “прильоту” в цьому районі пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік.

Також пошкоджено автомобілі та п’ять гаражів, ще два гаражі повністю зруйновані.

Також ще одне влучання зафіксували у Київському районі міста.

Крім того, ворожий дрон типу Молнія завдав удару по Холодногірському району Харкова.

Там пошкоджено три приватні будинки, попередньо — без постраждалих.

Наразі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків російської атаки на Харків 1 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

