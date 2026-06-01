Атака на Харків: після ударів БпЛА пошкоджені багатоповерхівки та гаражі, є постраждалі
У ніч проти 1 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Удари зафіксовані у кількох районах міста.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Атака на Харків 1 червня: що відомо
Під час атаки на Харків зафіксували близько 10 ударів по околицях Слобідського району, які межують з окружною дорогою.
Спочатку повідомлялося про можливе влучання у п’ятиповерхівку в Основ’янському районі, однак пізніше уточнили, що удар припав по гаражному кооперативу поруч із житловою забудовою.
За даними начальника Харківської ОВА, в Основ’янському районі постраждали двоє людей. Медики надали їм необхідну допомогу.
Внаслідок “прильоту” в цьому районі пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік.
Також пошкоджено автомобілі та п’ять гаражів, ще два гаражі повністю зруйновані.
Також ще одне влучання зафіксували у Київському районі міста.
Крім того, ворожий дрон типу Молнія завдав удару по Холодногірському району Харкова.
Там пошкоджено три приватні будинки, попередньо — без постраждалих.
Наразі профільні служби продовжують ліквідацію наслідків російської атаки на Харків 1 червня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 559-ту добу.
Фото: Харківська ОВА