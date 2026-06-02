Всю ночь российские войска массированно атаковали Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистами. В результате ударов пострадали трое жителей области.

Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Киевщину 2 июня: последствия

По информации Киевской ОВА, в Бучанском районе травмирован мужчина. С резаной раной бедра его госпитализировали в больницу.

Осколочное ранение ноги получил житель Обуховского района. В Фастовском районе мужчина получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Последствия российской атаки фиксируются в четырех районах Киевской области.

Как утверждают в ОВА, на данный момент больше всего повреждений получил Бучанский район. Здесь изувечено три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.

В Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частное домовладение.

В Фастовском и Обуховском районах повреждения получили частные дома.

По данным Киевской ОВА, на местах работают все оперативные службы. Там, где позволяет ситуация по безопасности, продолжается обследование территорий, фиксация разрушений и ликвидация последствий атаки.

Людям, чье жилье пострадало, пытаются оказать всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.

Фото : ДСНС

