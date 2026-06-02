В ночь на 2 июня прогремела серия мощных взрывов в Киеве. Враг атаковал столицу Украины ударными дронами и ракетами. В данный момент известно о четырех погибших и десятках раненых.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве сегодня, 2 июня: что известно о последствиях

После полуночи столичные власти предупредили, что в небе фиксируют вражеские БаЛА, а также активность стратегической авиации и пуски крылатых ракет с российских кораблей. Впоследствии враг запустил и баллистику.

В результате взрывов в Киеве в Дарницком районе вспыхнул пожар на территории АЗС из-за падения, вероятно, обломков БпЛА.

В Оболонском районе обломки упали на открытых территориях — возле детсадов. Кроме того, возникло возгорание на территории незавершенного строительства.

В Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в нежилом трехэтажном здании. Поврежден фасад и крыша девятиэтажного жилого дома. А в 24-этажном доме возникло возгорание на уровне 4-5 этажей. Пожар возник и в двух нежилых помещениях.

В Святошинском районе в результате попадания обломков возникло возгорание на уровне первого этажа в 5-этажном жилом доме, а также пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе, по предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом произошел частичный обвал конструкций, под завалами могут находиться люди.

На крышу другой девятиэтажки упали обломки, в результате чего возникло возгорание, повреждено остекление окон. Кроме того, вспыхнул пожар на территории нежилой застройки, а на территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.

В Голосеевском районе произошло разрушение 2-3 этажей поликлиники. На открытой территории пылало несколько автомобилей. Также зафиксировано возгорание офисных помещений и нежилых построек. Кроме того, повреждено здание бизнес-центра, там зафиксирован пожар и частичное разрушение конструкций.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома. Произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей, а также на территории нежилой застройки и двух частных домах.

В Печерском районе в результате вражеской атаки повреждено недостроенное сооружение.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о перебоях со светом в Святошинском, Подольском и Оболонском районах.

Взрывы в Киеве 2 июня: что известно о погибших и пострадавших

Согласно последней информации, в результате взрывов в Киеве во время массированного комбинированного удара погибли четыре человека.

Пострадали 58 человек, среди них – трое детей. В больницы госпитализировали 40 раненых, в том числе двоих детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 560-е сутки.

Фото : ГСЧС

