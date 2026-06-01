Россия подготовила массированный удар и может его осуществить. Предупреждения разведок о масштабной атаке врага по территории Украины актуальны.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 1 июня.

— Предупреждения разведок относительно российских ударов остаются в силе. Массированный удар может быть – они его подготовили. Наши защитники неба 24 на 7 готовы настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением, — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что на заседании Ставки сегодня детально обьсуждалась ситуация с противовоздушной обороной Украины.

В частности, какие есть системы ПВО, сколько ракет к ним и какие есть договоренности с партнерами.

— Ключевое — это антибаллистика. Министерство обороны и украинские дипломаты должны быть максимально активными. Нужны результаты по каждой стране, которая может нам помочь, — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США.

Глава государства сообщил, что в Украине растет дефицит средств ПВО, в частности средств защиты против баллистики.

В результате массированной атаки РФ по Украине 24 мая погибли трое человек. Более 92 человек получили ранения.

Тогда враг применил 90 крылатых и баллистических ракет и 600 БпЛА. Также россияне запустили две ракеты Орешник.

В Киеве на более чем 40 локациях были зафиксированы разрушения, пострадали памятники культуры.

