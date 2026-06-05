Взрыв посылки в депо Новой почты: есть погибший и раненые
Взрыв посылки 5 июня произошел на территории почтового терминала Новой почты в Оболонском районе Киева. Известно об одном погибшем человеке и нескольких травмированных.
Об этом сообщают полиция Киева и прессслужба Новой почты.
(Обновлено в 11:00.)
Взорвалась посылка в депо Новой почты: что известно
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва посылки на почтовом терминале Киева в Оболонском районе города.
– По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год – получили ранения, – говорится в сообщении.
По информации Новой почты, взрыв посылки 5 июня на территории сортировочного депо компании произошел около 4:15 утра. Пожар уже локализован и ликвидирован.
– К сожалению, в результате инцидента погиб наш работник Иван Жарий, 58 лет. Еще два сотрудника: Вадим Проценко, 41 год, и Денис Карачев, 37 лет, получили травмы и находятся под наблюдением медиков, – рассказали в ЧП.
Там отметили, что оказывают помощь и поддержку семьям пострадавших и погибшего, а также возьмут на себя организацию захоронения погибшего.
В настоящее время работу объекта временно приостановили. На месте продолжаются следственные действия и работа профильных служб по установлению всех обстоятельств и причин происшествия.
Между тем, пресс-служба Киевской городской прокуратуры уточнила, что взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева квалифицирован как террористический акт.
– Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК Украины – террористический акт, приведший к гибели человека, – говорится в сообщении.
Напомним, 3 июня в Днепре прогремел взрыв — россияне атаковали дронами терминал Новой почты. Сотрудники компании не пострадали, стоимость утраченных грузов клиентам обещали компенсировать.