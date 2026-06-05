Взрыв посылки 5 июня произошел на территории почтового терминала Новой почты в Оболонском районе Киева. Известно об одном погибшем человеке и нескольких травмированных.

Об этом сообщают полиция Киева и прессслужба Новой почты.

(Обновлено в 11:00.)

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Взорвалась посылка в депо Новой почты: что известно

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва посылки на почтовом терминале Киева в Оболонском районе города.

– По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год – получили ранения, – говорится в сообщении.

По информации Новой почты, взрыв посылки 5 июня на территории сортировочного депо компании произошел около 4:15 утра. Пожар уже локализован и ликвидирован.

– К сожалению, в результате инцидента погиб наш работник Иван Жарий, 58 лет. Еще два сотрудника: Вадим Проценко, 41 год, и Денис Карачев, 37 лет, получили травмы и находятся под наблюдением медиков, – рассказали в ЧП.

Там отметили, что оказывают помощь и поддержку семьям пострадавших и погибшего, а также возьмут на себя организацию захоронения погибшего.

В настоящее время работу объекта временно приостановили. На месте продолжаются следственные действия и работа профильных служб по установлению всех обстоятельств и причин происшествия.

Между тем, пресс-служба Киевской городской прокуратуры уточнила, что взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева квалифицирован как террористический акт.

– Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК Украины – террористический акт, приведший к гибели человека, – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня в Днепре прогремел взрыв — россияне атаковали дронами терминал Новой почты. Сотрудники компании не пострадали, стоимость утраченных грузов клиентам обещали компенсировать.

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