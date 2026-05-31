Взрывы в Днепре: горят склад логистической компании и автомобили
Взрывы в Днепре прогремели днем 31 мая во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Перед тем как прогремели взрывы в Днепре, Воздушные силы ВСУ сообщали о баллистической угрозе, а впоследствии — о пуске ракеты в направлении региона.
По словам Александра Ганжи, в результате взрывов в Днепре сегодня на одном из объектов возник пожар.
— Из-за атаки россиян на Днепр горят склад логистической компании и машины, припаркованные рядом, — сообщил начальник ОВА.
Сейчас на месте работают экстренные службы.
По состоянию на момент публикации информация о пострадавших уточняется.
Местные власти пообещали предоставить дополнительные данные после установления всех обстоятельств атаки и оценки последствий удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА