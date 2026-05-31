Взрывы в Днепре прогремели днем 31 мая во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Взрыв в Днепре 31 мая: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Днепре, Воздушные силы ВСУ сообщали о баллистической угрозе, а впоследствии — о пуске ракеты в направлении региона.

По словам Александра Ганжи, в результате взрывов в Днепре сегодня на одном из объектов возник пожар.

— Из-за атаки россиян на Днепр горят склад логистической компании и машины, припаркованные рядом, — сообщил начальник ОВА.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

По состоянию на момент публикации информация о пострадавших уточняется.

Местные власти пообещали предоставить дополнительные данные после установления всех обстоятельств атаки и оценки последствий удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОВА

