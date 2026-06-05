Вибух посилки 5 червня стався на території поштового терміналу Нової пошти в Оболонському районі Києва. Відомо про одну загиблу людину та кількох травмованих.

Про це повідомляють поліція Києва та пресслужба Нової пошти.

(Оновлено об 11:00.)

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Вибухнула посилка в депо Нової пошти: що відомо

Поліція встановлює обставини вибуху посилки на поштовому терміналі Києва, що стався в Оболонському районі міста.

– За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – дістали поранення, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Нової пошти, вибух посилки 5 червня на території сортувального депо компанії стався близько 4:15 ранку. Пожежу уже локалізували та ліквідували.

– На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років. Ще двоє співробітників: Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років, дістали травми та перебувають під наглядом медиків, – розповіли в НП.

Там зауважили, що надають допомогу й підтримку родинам постраждалих та загиблого а також візьмуть на себе організацію поховання загиблого.

Наразі роботу об’єкта тимчасово призупинили. На місці тривають слідчі дії та робота профільних служб для встановлення всіх обставин і причин події.

Тим часом пресслужба Київської міської прокуратури уточнила, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт.

– Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня у Дніпрі пролунав вибух — росіяни атакували дронами термінал Нової пошти. Співробітники компанії не постраждали, вартість втрачених вантажів клієнтам обіцяли компенсувати.

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