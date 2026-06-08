В Санкт-Петербурге РФ произошел взрыв на военном заводе Арсенал
- На территории завода Арсенал в Санкт-Петербурге произоше мощный взрыв, после которого возник пожар.
- Из-за инцидента временно приостанавливали движение железнодорожного транспорта вблизи Финляндского вокзала.
В понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге (РФ) возле Финляндского вокзала вспыхнул пожар на территории Машиностроительного завода Арсенал, на котором производят военную технику.
Об этом сообщили российские СМИ.
Взрыв на заводе Арсенал в Санкт-Петербурге: что известно
По имеющейся информации, на территории предприятия прогремел мощный взрыв. Причины инцидента в настоящее время не установлены.
Одно из местных российских изданий сообщило, что очаг возгорания находился в ангаре, где хранились химические реагенты.
Опубликованные фото и видео с места происшествия свидетельствуют, что взрывной волной было повреждено кирпичное ограждение, которое отделяло железнодорожные пути от территории оборонного предприятия.
Над зданием поднимался густой столб черного едкого дыма.
Также известно, что из-за инцидента движение по железной дороге на некоторое время приостанавливали. Позже работа Финляндского вокзала была восстановлена.
Напомним, что сегодня днем в селе Беловское Белгородской области РФ также произошел мощный взрыв.
По предварительным данным, мог взорваться склад боеприпасов, после чего прозвучали звуки вторичной детонации.
В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных домах и более чем 20 частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы.