В ночь на 9 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

В результате серии взрывов пострадали по меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей.

О последствиях атаки сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов.

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Атака на Харьков 9 июня: что известно

По информации городского главы Игоря Терехова, по состоянию на утро подтверждено 11 попаданий БпЛА по городу, еще два беспилотника упали без детонации.

Под ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы.

По словам мэра, российские войска били по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и объектам городской инфраструктуры.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Возле здания сгорели автомобили, десятки машин получили повреждения, в окружающих домах выбиты окна. Погибших удалось избежать.

Еще один дрон попал в многоквартирный дом между восьмым и девятым этажами, однако не сдетонировал. Жителей дома эвакуировали.

В результате ударов повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь и десятки автомобилей. Во многих домах выбиты стекла и повреждены фасады.

Первым подтвержденным пострадавшим в результате атаки на Харьков сегодня стал 19-летний мужчина.

В дальнейшем количество пострадавших росло. В больницу госпитализировали трех женщин, среди которых 53-летняя и 62-летняя женщины с травмами различной степени тяжести.

Также среди пострадавших есть люди с острой реакцией на стресс — 21-летняя женщина, 34-летний мужчина и две девочки в возрасте 11 и 16 лет.

По состоянию на утро количество пострадавших в результате атаки на Харьков 9 июня достигло 15 человек. Среди них — трое детей, в том числе годовалый мальчик.

На местах всех попаданий продолжают работать спасатели, коммунальные службы, медики, правоохранители и волонтеры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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