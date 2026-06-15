Массированная атака РФ на Киевщину: пострадали три человека, в том числе ребенок
- Враг нанес массированный удар по Киевской области с помощью ракет и дронов.
- В пяти районах Киевской области ведутся работы по ликвидации последствий.
- Известно, что пострадали три человека, в том числе подросток.
В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты. В результате вражеского обстрела пострадали три человека, в том числе один ребенок.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Ночная атака на Киевскую область 15 июня
Последствия российской атаки зафиксировали в пяти районах Киевской области.
По данным ОВА, в Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, а женщина — сотрясение головного мозга. Также острую реакцию на стресс медики диагностировали у юноши 2011 года рождения. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь на месте. Также зафиксировано повреждение частного жилого дома.
В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.
В Вышгородском районе повреждения получило частное домовладение.
В Фастовском районе в результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме, также поврежден автомобиль.
В Бучанском районе зафиксированы повреждения складских помещений.
На местах ударов работают спасатели, правоохранители, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.
В областной военной администрации заверили, что жителям, чье жилье пострадало из-за российского обстрела, будет оказана необходимая помощь.