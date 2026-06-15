В ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты. В результате вражеского обстрела пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Ночная атака на Киевскую область 15 июня

Последствия российской атаки зафиксировали в пяти районах Киевской области.

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По данным ОВА, в Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, а женщина — сотрясение головного мозга. Также острую реакцию на стресс медики диагностировали у юноши 2011 года рождения. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь на месте. Также зафиксировано повреждение частного жилого дома.

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В Вышгородском районе повреждения получило частное домовладение.

В Фастовском районе в результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме, также поврежден автомобиль.

В Бучанском районе зафиксированы повреждения складских помещений.

На местах ударов работают спасатели, правоохранители, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

В областной военной администрации заверили, что жителям, чье жилье пострадало из-за российского обстрела, будет оказана необходимая помощь.

Фото : ДСНС

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