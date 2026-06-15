У ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нічна атака на Київщину 15 червня

Наслідки російської атаки зафіксували у п’яти районах Київщини.

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За даними ОВА, у Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, а жінка зазнала струсу головного мозку. Також гостру реакцію на стрес медики діагностували у хлопця 2011 року народження. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці. Також зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку.

У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.

У Фастівському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку, також пошкоджено автомобіль.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень.

На місцях ударів працюють рятувальники, правоохоронці, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

В обласній військовій адміністрації запевнили, що мешканцям, чиє житло постраждало через російський обстріл, буде надано необхідну допомогу.

Фото : ДСНС

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