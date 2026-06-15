Взрывы в Харькове: российский дрон попал по зоопарку, пострадали животные
Взрывы в Харькове прогремели под вечер 15 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 15 июня: что известно
По данным начальника Харьковской ОГА, российские войска атаковали город дронами около 18:20 сразу в двух районах — Шевченковском и Холодногорском.
Один из беспилотников попал по территории зоопарка. Предварительно известно о повреждении вольеров и возгорании на месте удара.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что также поступает информация о пострадавших животных.
Кроме того, в городе зафиксировали падение обломков на проезжую часть.
По состоянию на сейчас информация о пострадавших людях не поступала.
Последствия атаки уточняются, на местах работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.