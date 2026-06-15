Взрывы в Харькове прогремели под вечер 15 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 15 июня: что известно

По данным начальника Харьковской ОГА, российские войска атаковали город дронами около 18:20 сразу в двух районах — Шевченковском и Холодногорском.

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Один из беспилотников попал по территории зоопарка. Предварительно известно о повреждении вольеров и возгорании на месте удара.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что также поступает информация о пострадавших животных.

Кроме того, в городе зафиксировали падение обломков на проезжую часть.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших людях не поступала.

Последствия атаки уточняются, на местах работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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