В ночь на 15 июня российская атака повредила Дом органной и камерной музыки в Днепре — историческое здание, которому более 110 лет.

О последствиях сообщили председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и директор Дома органной и камерной музыки Антон Чернета.

Повреждения Дома органной музыки в Днепре: что известно

По словам руководителя заведения Антона Чернеты, повреждения здания являются масштабными — выбиты все окна и двери.

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Наибольшее беспокойство вызывает состояние органа.

— Самое страшное — поврежден наш инструмент, орган. Это только эксперты могут сказать, что это и как это будет восстанавливаться. Орган — это не любой другой инструмент, который легко можно восстановить, — сказал директор в комментарии Суспільному.

Инструмент установили в концертном зале в 1985 году. Его специально изготовила немецкая компания Sauer из Франкфурта-на-Одере.

Орган имеет более двух тысяч труб и десятки регистров и в течение десятилетий был одним из символов музыкальной жизни Днепра.

Из-за многочисленных повреждений концертную деятельность в заведении пока приостановили.

По словам Чернеты, 28 июня должен был завершиться 39-й концертный сезон, однако провести финальный концерт теперь невозможно.

По словам директора и представителей городской власти, повреждения получил не только концертный зал, но и купол здания, листы покрытия с золотым напылением, исторические витражи и внутренние элементы интерьера.

Начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета Надежда Лиштва отметила, что витражи фактически уничтожены, а само здание потребует полного инженерного исследования, противоаварийных и дальнейших реставрационных работ.

По предварительным оценкам, речь идет о сотнях миллионов гривен убытков.

Напомним, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня российские войска повредили территорию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из важнейших духовных и культурных памятников Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины установила, что для удара по лавре Россия применила беспилотник Герань-2 — российскую версию иранского дрона-камикадзе Shahed.

Фото: Днепропетровская ОВА

Источник : Суспільне

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