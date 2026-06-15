Вибухи в Харкові прогриміли під вечір 15 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 15 червня: що відомо

За даними начальника Харківської ОВА, російські війська атакували місто дронами близько 18:20 одразу у двох районах — Шевченківському та Холодногірському.

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Один із безпілотників влучив по території зоопарку. Попередньо відомо про пошкодження вольєрів та загоряння на місці удару.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що також надходить інформація про постраждалих тварин.

Крім того, у місті зафіксували падіння уламків на проїзну частину.

Станом на зараз інформація про постраждалих людей не надходила.

Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 573-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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