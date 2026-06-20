В Офисе президента Украины отказались комментировать решение польского президента Кароля Навроцкого по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла и не ответили, может ли этот шаг повлиять на предстоящий визит главы государства в Польшу для участия в Конференции по восстановлению Украины.

Об этом пишет Европейская Правда.

Поедет ли Зеленский в Польшу после лишения ордена Белого Орла

По данным Европейской правды, советник президента Украины Дмитрий Литвин отказался комментировать решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды — ордена Белого Орла.

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Во время общения с журналистами представителю Офиса президента задали вопрос относительно отношения украинской стороны к этому решению, а также о том, может ли оно сказаться на планах главы государства посетить Польшу для участия в Конференции по восстановлению Украины.

В ответ Дмитрий Литвин кратко отметил, что в Офисе президента не комментируют этот вопрос.

Поэтому украинская сторона официально не высказывает своей позиции ни относительно решения польского президента, ни относительно возможных изменений в графике международных поездок Владимира Зеленского.

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2026) должна пройти в городе Гданьск 25–26 июня 2026 года при совместной организации Республики Польша и Украины.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

В Варшаве объяснили это решение спорами, возникшими после присвоения одним из украинских военных подразделений названия в честь деятелей УПА.

По словам Навроцкого, в польско-украинских отношениях существуют вопросы, требующие особой чувствительности и взаимного уважения к исторической памяти.

В то же время польский президент подчеркнул, что его решение не направлено против украинского народа и не означает пересмотра курса Варшавы по поддержке Киева.

Он также подчеркнул, что Польша и дальше считает Россию государством-агрессором и будет поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что вернет Польше Командорский крест со звездой ордена За заслуги перед Польшей, полученный в 2022 году. Он назвал решение Варшавы стратегической ошибкой и подчеркнул, что такие действия могут играть в пользу России.

По его словам, речь идет не о самих отличиях, а о принципе взаимного уважения между государствами и признании решений друг друга.

Следом за главой МИД от Кавалерского креста ордена За заслуги перед Республикой Польша отказался посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он назвал решение польского президента исторически несправедливым и отметил, что в условиях войны такое решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест по отношению ко всему украинскому народу.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей, которым был награжден в прошлом году.

Он назвал решение польской стороны недружественным шагом и предостерег, что такие действия могут быть использованы Россией для углубления противоречий между Киевом и Варшавой.

Буданов подчеркнул, что, несмотря на сложные исторические вопросы, Украина и дальше выступает за партнерские отношения с Польшей на основе взаимного уважения, а политизация истории лишь усиливает риски для обеих стран.

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