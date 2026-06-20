У Борисполі Київської області дві собаки породи кане-корсо смертельно травмували 79-річну жінку.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Напад собак кане-корсо у Борисполі: що відомо

За попередніми даними слідства, трагедія сталася 19 червня близько 15:40.

Зараз дивляться

Правоохоронці встановили, що дві собаки породи кане-корсо вибігли з території приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку.

Після цього тварини потрапили на сусідню територію, де перебувала 79-річна жінка.

Унаслідок нападу потерпіла дістала тяжкі тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні, однак врятувати життя жінки медикам не вдалося.

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України — заподіяння смерті через необережність.

Власницю собак затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тварин вилучили та передали до кінологічного центру.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.