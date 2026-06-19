Російські війська атакували місто Запоріжжя у п’ятницю, 19 червня. Внаслідок ударів РФ постраждали щонайменше восьмеро людей, серед яких є поліцейський.

Оновлено о 18:52. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 19 червня: які наслідки

За інформацією ОВА, вісім людей поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Серед них є поліцейський.

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Як стверджують в обласній військовій адміністрації, російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі.

Внаслідок удару пошкоджена будівля, спалахнула пожежа, знищені та пошкоджені автомобілі, зокрема, поліцейський транспортний засіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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