Вибухи в Запоріжжі: вісім поранених, дрон ударив по будівлі логістичного оператора
Російські війська атакували місто Запоріжжя у п’ятницю, 19 червня. Внаслідок ударів РФ постраждали щонайменше восьмеро людей, серед яких є поліцейський.
Оновлено о 18:52. Про це повідомляє керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 19 червня: які наслідки
За інформацією ОВА, вісім людей поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Серед них є поліцейський.
Як стверджують в обласній військовій адміністрації, російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі.
Внаслідок удару пошкоджена будівля, спалахнула пожежа, знищені та пошкоджені автомобілі, зокрема, поліцейський транспортний засіб.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1577-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА