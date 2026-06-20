Чотири людини загинули та щонайменше шестеро дістали поранень унаслідок вибухів в Запоріжжі 20 червня. Кількість загиблих та постраждалих зростає.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 20 червня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі 20 червня пролунали близько 17:30.

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За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок російської атаки над містом піднявся дим.

Російська армія дев’ять разів ударила керованими авіабомбами по обласному центру.

За попередніми даними, загинули чотири людини. Ще шестеро осіб дістали поранень.

— Ймовірно, людина під завалами. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, — зазначив Іван Федоров.

Екстренні служби отримують повідомлення про нові наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, учора, 19 червня, російська армія атакувала Запоріжжя дронами.

Унаслідок ворожого удару було поранено вісім людей, серед яких — поліцейський.

Російський дрон атакував будівлю логістичного оператора у Запоріжжі.

На місці спалахнула пожежа.

Крім того, було знищено та пошкоджено автомобілі, зокрема, поліцейський транспортний засіб.

Фото: Іван Федоров

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