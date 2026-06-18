Российские войска получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV-дронов на оперативной глубине Сил обороны Украины и усилить террор по гражданским объектам Запорожья.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Атаки на Запорожье: РФ приказала активизировать FPV-удары

По информации ГУР, оккупанты из состава 58 армии Вооруженных сил РФ получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV-дронов.

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Как свидетельствуют добытые Департаментом активных действий ГУР сведения, главари российских оккупационных сил требуют увеличить террор в Запорожье и наносить удары по любым гражданским объектам.

Как отмечается, что российским войскам обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе, чтобы реализовать преступные планы.

В ГУР утверждают, что такой приказ против украинцев является доказательством гневного недовольства российских вождей из-за постоянно увеличивающегося уровня потерь и отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в частности, на Запорожском направлении.

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