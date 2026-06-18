Войска РФ получили приказ бить FPV-дронами по гражданским объектам Запорожья — ГУР
- По данным Главного управления разведки, российское командование отдало прямой приказ подразделениям 58-й армии РФ существенно нарастить количество ударов FPV-дронами по Запорожью.
- Оккупанты планируют усилить террор гражданского населения из-за отсутствия реальных результатов на поле боя.
Российские войска получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV-дронов на оперативной глубине Сил обороны Украины и усилить террор по гражданским объектам Запорожья.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Атаки на Запорожье: РФ приказала активизировать FPV-удары
По информации ГУР, оккупанты из состава 58 армии Вооруженных сил РФ получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV-дронов.
Как свидетельствуют добытые Департаментом активных действий ГУР сведения, главари российских оккупационных сил требуют увеличить террор в Запорожье и наносить удары по любым гражданским объектам.
Как отмечается, что российским войскам обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе, чтобы реализовать преступные планы.
В ГУР утверждают, что такой приказ против украинцев является доказательством гневного недовольства российских вождей из-за постоянно увеличивающегося уровня потерь и отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в частности, на Запорожском направлении.