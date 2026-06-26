У ніч проти 26 червня російські війська вкотре атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Під ударом опинилася Вилківська міська територіальна громада Ізмаїльського району.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Атака на Ізмаїльський район Одещини

За інформацією ОВА, внаслідок удару було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це без електропостачання тимчасово залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів громади.

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Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло жителям району.

Також пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки загорівся котеджний будинок. До ліквідації наслідків удару оперативно залучили підрозділи ДСНС.

У результаті російської атаки постраждала одна людина. Їй надали необхідну медичну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальники, енергетики та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки чергового удару по Одещині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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