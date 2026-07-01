Взрывы в Харькове прогремели днем 1 июля. Россияне ударили по городу авиабомбами. Местные власти сообщают о разрушениях и погибших в результате атаки.

Взрывы в Харькове 1 июля: какие последствия

— Враг ударил КАБом по Киевскому району… Попадание в частный дом, есть раненые — их количество и состояние уточняются, — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже стало известно о попадании в Слободском районе. Через несколько минут поступила информация о прилете на границе Новобаварского и Основянского районов Харькова.

— Ситуационным центром зафиксировано пять ударов по городу – три из них в Основянском районе, два в Киевском, – добавил городской голова.

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По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, известно о двух погибших в результате удара по Новобаварскому району, среди них – 15-летний парень.

Травмировано 32 человека, самой молодой пострадавшей – год, самому старшему — 76.

Семнадцатилетняя девушка получила острую реакцию на стресс. В больницы доставлено десять раненых.

Терехов уточнил, что враг нанес по Харькову сім ударов КАБами.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе пусков авиабомб на Харьковщину.

Напомним, 28 июня враг совершил атаку на АЗС в Харькове с применением ударного дрона, было зафиксировано попадание в Шевченковском районе города. Пострадал один человек.

Фото: Олег Синегубов

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